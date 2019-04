Katoliku kirikus on kõiksugu lastepilastamisskandaale lahvatanud sedavõrd rohkelt, et raske on neis järge pidada. Üks säärane on jõudmas kulminatsioonini Prantsusmaal, kus kohtuotsust ­ootab preester, kes kasutas aastakümnete eest ära kümneid noori poisse. Seda kõike kirik vähemalt osaliselt teadis ja asi vaikiti süsteemselt maha. „Jumalale tänu“ räägib selle skandaali avalikkuse ette toomise loo.