Jürgen Kütner: mõnel albumil kohe on midagi erilist, mida teistel pole

Täies ulatus tuleb esitamisele 2018. aastal ilmunud albumi „Põhja Konn“ kava. Põnevad visuaalid loovad Viljandi Hansapäevade raames toimuvale öökontserdile valguskunstnik Priidu Adlas ja visuaalikunstnik Alyona Movko.

Põhja Konna uus album ilmub selle aasta lõpus, bänd teeb seal koostööd Vox Clamantise ja Estonian Cello Ensemble’iga, lisaks bändi omaloomingule jõuavad plaadile ka seaded Erkki-Sven Tüüri bändi In Spe teostest „Uus ja vana“, „Päikesevene“, „Antidolorosum“, „Isamaa“ ja „Igavik“. Põhja Konna järgmise albumi esitluskontsert toimub 27. detsembril Alexela Kontserdimajas.

Muusika







Viibides sageli Tallinna-Tartu maanteel, jääb palju aega enda muusikalise silmaringi avardamiseks. Mõnel albumil on kohe midagi erilist, mida teistel pole. Mõne teise albumiga on jälle nii, et kuigi teoreetiliselt ja tehniliselt peaks ta mulle justkui meeldima, siis miskipärast ei meeldi. Viimasel ajal on nende minu „eriliste albumite“ hulka ennast sisse seadnud Van Morrisoni „Moondance“. See teeb pikad sõidud oluliselt lühemaks ning on mõnusalt kerge ja südamlik kuulamine. Pean häbiga tunnistama, et varem on mul kokkupuude Van Morrisoniga olnud väga üürike ja mul on väga hea meel, et meie rajad lõpuks kohtusid.



Liikuvad pildid



Praegu elame seriaalide ajastul ja minagi olen püüdnud ennast selle valla uuemate arengutega kursis hoida. Hoolimata värsketest tulijatest on sarju, mis kunagi ei igane. Isegi kui olen neid juba mitu korda vaadanud, avavad nad endast alati mingeid uusi varjundeid või siis lihtsalt teevad tuju väga heaks. Nende viimaste hulka kuulub kindlasti „Seinfeld“, mis on üks sitcom’ide teerajajaid ning fantastiliselt hästi kirjutatud dialoogide ja erakordsete näitlejatöödega seriaal. Rääkimata muidugi selle süntesaatoriga sissemängitud slap-bass-tunnusmeloodiast.



Liikuvad inimesed