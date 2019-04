Oma eelmise lavastusega „Maandatud tõotus“ (2018) oli kadrinoormets (nii ta kunstnikunime kirjapilt on) ka Eesti teatri aastaauhindade nominent etenduskunstide ühisauhinna kategoorias.

Naer

Huumorinupp ja suunurga muie peab alati sisse lülitatud olema. Ka surmtõsiseid momente on võimalik tervislikult kergeks naerda. Vaimutoidu mõttes on naer nagu söögi juurde vesi – võtad tugevale ampsule sõõmu vett peale ja kohe on kergem neelata.