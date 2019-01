Itaalia fotograaf Luca Bertialustas moefotograafina, kuid pühendab nüüd oma aja maainimeste ja maastike jäädvustamisele suures dokumenteerimisprojektis „Inimene ja loodus 21. sajandil“. Ta on maakogukondade elu pildistanud Põhjamaades, Lätis ja Leedus. Berti Eestis tehtud fotodest andis Eesti Vabaõhumuuseum välja suureformaadilise fotoraamatu „Ühe itaallase Eesti“.

Luca Berti mustvalgetel ja seepiatoonilistel fotodel on Eesti maaelanikud – alates paariaastasest kuni muldvanadeni. Pildid on lavastatud, s.t inimesetel on palutud fotograafi soovil valitud kohta seista või istuda ning vaadata otse objektiivi.