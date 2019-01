Kui Ben Stillerit teatakse lisaks näitlejatöödele ennekõike komöödiate lavastajana („Troopiline kõu“, „Zoolander“ jne), siis nüüd on temagi asunud kätt proovima sarjamaastikul. Verivärske „Põgenemine Dannemorast“ on tõestisündinud lool põhinev seitsmeosaline draamasari, mis räägib loo kahe vangi põgenemisest Dannemora vanglast aastal 2015. ­Seriaali aluseks olnud põgenemisjuhtum oli omal ajal USAs päris ­sensatsiooniline, kuna sisaldas kõike, mis rahvale meeldib – saladusi, seksi ja verd –, ning seetõttu pole raske mõista, miks see lugu otsustati ka ekraniseerida.