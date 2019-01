Foto: Kerstin Vasser

Ega see muusikaajakirjaniku elu pole teab mis megasädelev ja moosi söömine. Ei ole.

Aga sellistes situatsioonides jällegi on. Jalutada Tommy Cashi live’ile Saku Suurhalli, artisti suurimale kontserdile Eestis. Sel hetkel on see elu elevusest ja kannatamatusest punnis.

Eks ma olen teda enne ka laivis näinud. Aasta 2017 kevadel Rock Cafes. Teose „Euroz Dollaz Yeniz“ esitluslaivil ühel Telliskivi laopööningul.

Ja muidugi see esimene kord – aasta 2013 suvi, juulikuu, Tommy Cash esineb väiksel laval Patarei vangla merepoolsel liivalapil. Vastu hommikut. Hõredaks publikuks väsimusest, alkoholist või droogidest tagurpidi silmadega kakerdajad ja õõtsujad. Ja siis seal Tommy – räppmuusikale tollal väga ebaloomuliku nasaalse häälega, androgüünse olekuga ja koos kahe vulgaarse taustatantsijaga plastiliselt tantsimas – neid peost uimaseid üles äratamas.

See oli meie tutvuse alguses.

Ja nüüd, viis aastat hiljem, kus me oleme. Saku Suurhallis! Tommy Cashi soolokontserdil! New Musical Express on mõne nädala eest valinud ta uue plaadi „¥€$“ aasta parimate plaatide hulgas 25ndaks. Kõigi maailma trendi-, hipster-, moe-, friigi-, elustiiliajakirjade otsa on temast just avaldanud kuueküljese artikli traditsiooniline muusikaajakiri Q. Ja Charlie XCX – briti singlitabeli esikümne hittidega popartist – helistab talle ja palub, kas võib tulla Tommy Tallinna live’il temaga koos lavale. Ja nüüd saabuval kevadel võtab ta koos moedisainer Rick Owensiga endale Kumu. Ei no fucking taevane arm!

ARENEMISRUUMI ON: Tommy Cash ise jäi oma suurkontserdil natuke väikseks. Kertin Vasser

Tommy spiraal on nende viie aastaga tuhinaga üles liikunud. Ta ei ole veel maailma kuningas. Aga see dude, kes mulle 2013. aasta lõpus rääkis, et tal on maailmavallutuse plaan põhimõtteliselt paigas, on kindlasti sellele kõige lähemale jõudnud artist Eestist. Kindlasti Kanye East, nagu kõlab ta uhke hüüdnimi. Või teate mõnd teist räpparit endisest idablokist, kes oleks nii kaugele jõudnud nagu Cashy? Jep.

Siin Suurhallis on tema next level siis meie silme ees.