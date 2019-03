Karin Pauluse ülipõnev retk nõukogude aja ehitistesse

„Meie kujundame oma ehitisi ja seejärel kujundavad nemad meid,“ on öelnud Winston Churchill. Millegi­pärast tõlgitakse originaalis olevat ingliskeelset sõna „buildings“ ­eesti keelde kui „keskkond“, aga Karin Pauluse äsja ilmunud raamatu „101 nõukogude aja ehitist“ kontekstis on just originaalis olev sõna ainuõige.

Eestikeelsete arhitektuuri- ja disainialaste raamatute riiul on saanud viimasel ajal head lisandust. EV100 raamatusarjas ilmus Pauluse raamat „Eesti disaini ja reklaami 100 aastat“, samuti lõi ta ühe autorina kaasa raamatus „100 ehitist – sada aastat“. Hiljuti ilmus ka Mart Kalmu „Eesti arhitektuuri 100 aastat“, mis on käsitletav kui lisamaterjal Kalmu kapitaalsele teosele „Eesti 20. sajandi arhitektuur“.

Karin Pauluse raamat keskendub ehitistele, mis püstitati Eestis nõukogude ajajärgul. Nagu ka nõukogude võim hakkas oma kehtimist Eestis lugema juba 1940. aastast, nii alustab ka Paulus just 1940. aastast pärit nn rahvakorteriteks ehitatud hoonetega. Läbi aegade saavad kajastatud kõik olulisemad ehituslaadid, mis viimase kaheksakümne aasta jooksul Eestisse jälje on jätnud – stalinistlikult suurejoonelisest ja baroksest linnaehitusest modernismi ja postmodernismini; nokitsevast eramuehitusest tööstuslike paneelkortermajadeni. Pildil on eri- ja tüüpprojektid, sigalad, kolhoosikeskused, militaarehitised, kultuurimajad ja muidugi Tallinnale olulise jälje jätnud 1980. aasta olümpia­ehitised. Autori vaade on väga lai ja tehtud on tõsist tööd: uuritud arhiive, intervjueeritud arhitekte ja tellijaid.