Kas Peeter Esimene oli homo ehk Peterburi kollane ajalugu

Raamatuid Venemaa ajaloo kohta tuleb nagu Vändrast saelaudu. Romanovite dünastia ajalugu, tsaariperekonna ja tsaaritaride traagiline saatus, Rasputini elu­lugu, Vene revolutsiooni uus ajalugu – huvilisele lugemist jätkub. Valdavalt on need nimekate ajaloolaste (Simon Sebag Montefiore, Helen Rappaport jt) kirjutatud, põhjalikult uuritud ja kaasahaaravalt jutustatud lood. Äsjailmunud Jonathan Milesi „Sankt-Peter­burg. Kolm sajandit tapvat kirge“ annab võtme juba oma pealkirjas. See on raamat, mis otsib eelkõige konflikti ja mainib – kui vähegi passib – suvalises kontekstis kõikvõimalikke inimlikke pahesid.