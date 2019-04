Käsiraamat avaliku elu tegelastele kõnede rahvalikumaks muutmiseks

Kui võtta selle raamatu olemus lühidalt kokku, siis tõestatakse 1111 kommenteeritud vanasõna abil, et need on jätkusuutlik, elav ja aktuaalne esivanemate tarkuse varasalv. Kui keegi arvab, et vanasõna on igav ja tolmunud targutus teemal „Tänasida ­toimetusi ära viska homse varna!“, siis see raamat tõestab veenvalt vastupidist. Peab kiitma autorite vaeva, kes valisid Eesti Rahvaluule Arhiivi kogutud 15 000 vanasõna seast välja kõige aktuaalsemad ja huvitavamad ning kommenteerisid neid humoorikalt. Minu meelest oleks hea mõte, kui avaliku elu tegelased, eriti poliitikud, oma igavaid ja kantseliidist kubisevaid sõnavõtte vanasõnadega ilmestaksid. See teeks sõnavõtud huvitavaks ja elavaks ning jätaks ka mõnevõrra intellektuaalsema mulje. Sest osav vanasõnade kasutaja pole mingi elukauge pintsaklipslane või kostüümkõrgekontslane, vaid ikka kahe jalaga maas seisev ja reaalset elu elav inimene. Osa lihtsast rahvast, kes räägib rahva enda keelt ja mõistab nende muistseid tarkusi.