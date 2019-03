Üheksa-aastase Morten Viksi seiklustest on üheksa aasta jooksul sündinud teatrietendus, raamat, plaat, kuuldemäng ja täispikk nukufilm. Kaspar Jancis (43) on oma alter ego’le elu sisse puhunud režissöörina, kirjanikuna, illustraatorina ja heliloojana. Nende aastate jooksul on ta Morteniga läbi seigelnud 24 maad (või rohkem). Jutustab Kaspar Jancis.

HIIUMAA

Ma oskasin Miki Hiirt juba nelja-aastaselt joonistada. Kamp lapsi kogunes mu ümber ja imestas: kuidas sa oskad? See oli hea võimalus sõpru leida, sotsiaalne positsioon paranes. Joonistasin koomikseid ja unistasin sellest, et kui mina teeksin multifilmi, milline see siis oleks.

Lapsepõlvenostalgiat on Mortenis palju, tuttavad on öelnud, et tunnevad putukates ära karaktereid mu pereringist. Mulle endale meeldis väga Hiiumaal laevu ehitada ja toppisin sinna ka putukaid peale.