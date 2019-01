Kavalalt maskeeritud karskuspropaganda?

Kogumiku kõige klaarim ja lühem lugu „Astrid Lindgreni surm“ on paigutatud raamatu algusesse. Välismaale komandeeritud eesti ajakirjanik peab peale passima, millal hotellitoas hinge vaakuv kuulus lastekirjanik sureb, et sellest otsesaates ette kanda. Vastikusest meedia silmakirjalikkuse ja surmauudiste iha vastu teeb ajakirjanik libaülekande, kus kinnitab, et ta istub koos hea tervise juures oleva Lindgreniga hotelli baaris ja joob veini. „Aitäh, et kannatlikult ootasite, ja andke andeks, et ma teid rõõmustada ei saanud!“