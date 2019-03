Kehvem kirjanik saanuks „Maagist“ mitu romaani

Kui rääkida John Fowlesi romaani „Maag“ mõjuvusest, tõstaksin esile kolm nüanssi. Esiteks on „Maag“ filigraanne sissevaade egoismi, Fowles lahkab seda ilmingut nii psühholoogilisest kui sotsiaalsest vaatevinklist. Egoism on nagu vale: suhtumine sellesse on reeglina kriitiline, ometi harrastavad seda kõik inimesed, kes vähem, kes rohkem. Egoism on möödapääsmatu, see aitab inimesel ennast keskkonnas kehtestada, ent Fowles näitab, et egoismist saab probleem siis, kui seda hakatakse võtma loomulikuna. Eks meil kõigil on tulnud ette, et õigustame enda juures tegusid ja hoiakuid, mida teiste juures taunime. Egoism võimaldab olla mitte ainult silmakirjalik, vaid seda ka mitte ära tunda, selle üle isegi uhkust tunda. Arvatavasti hakkasin just „Maagi“ lugedes mõistma, et palju olulisem sellest, kas inimene on oma ametis andekas, on see, et ta poleks keskpärane oma hinges. Egoismi, milles puudub võime ennast kõrvalt vaadata, võibki käsitleda hingelise keskpärasusena, mugavuspagulusena iseendasse.