Kellele on vaja odavat moodi?

Vastukaja on olnud küüniline – küll nenditakse, et kellele nii kalleid riideid vaja on, küll küsitakse, miks õmblejad nii väikest palka saavad. Paneb imestama, kui nihestunud on inimeste arusaam kaubandusest ja tootmisest. ­Toote müügihind ja õmbleja palk ei ole pöördvõrdelises seoses, vaid vastupidi – teineteisest sõltuvad. Kui ettevõtja soovib oma töötajatele maksta head palka ning maksta makse, peegeldub see ka toote kõrgemas hinnas. Inimene, kes paneb raha enda taskusse ning lüpsab töötajaid, nagu oskab, pole tõsiselt võetav ettevõtja, tal puudub soov panustada valdkonna ja ühiskonna arengusse. Miks kehtib vaikiv eeldus, et Eesti ettevõtjad on just need viimased?