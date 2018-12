„Ega me ei pidanudki seda filmi tegema,“ ütleb Lotte filmide režissöör ja stsenarist, üks Lotte „isadest“ Janno ­Põldma „Lotte ja kadunud lohede“ kohta. „Filmitegemine on nii kallis ja oli ette näha, et meie seda raha kokku ei saa. Me ei mõelnudki enam selle peale.“

Äärepealt oleksidki Eesti ja kogu maailma lapsed uuest Lotte täispikast filmist ilma jäänud, kui mitte Riigikantselei poleks EV100 tähistamiseks filmistsenaariumide võistlust välja kuulutanud. (See iseenesest kõlab juba nagu seiklus mõnest Lotte filmist.) „Siis me hakkasime mõtlema,“ ütles Janno. Koos kirjanik Andrus Kivirähki ning karikaturisti ja filmirežissööri ­Heiki ­Ernitsaga on nad kõik kolm Lotte filmi välja mõelnud. Nad otsustasid, et proovivad seda võimalust kasutada ainult siis, kui suudavad välja mõelda nii hea loo, et ise sellega rahule jäävad.