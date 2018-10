Kas on siis praegu võimalik Eestis Eesti muusikaga äri teha?

Muidugi on.

Kas raskem ja keerulisem kui varem või kuidas?

Neil, kes töötavad vana mudeli järgi, on kindlasti raskem. Ja neil, kes on kiiremini adapteerunud sellega, mida muutused on kaasa toonud, neil on puhtpsühholoogiliselt kergem seda äri ajada.

Selle äri ajamise mudelid on muutunud: see, mismoodi sa pead promoma, kuskohas sa pead väljas olema. Ning lõppkokkuvõttes oleneb see, kui edukas sa Eesti turul rahaliselt oled, sellest, kui palju sa esined ja selle eest raha küsid. Samuti tuleb oma sihtgruppi tunda, mis kanaleid pidid nad su muusikat tarbivad ja sellele ka ehk rohkem keskenduda – on see siis digikanalid, füüsiline plaat või kontserdid.

Milline see uus mudel on?

Kõigepealt peab rääkima sellest, milline on artist ja millised on tema ambitsioonid. Kas ta tahab üldse muusikast ja muusikuna ära elatuda. Enamik Eesti muusikutest teeb muusikat siiski hobi korras.