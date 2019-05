Kõigepealt selgitan neile, kes ei pea moest lugu, paari sõnaga, kes on Rick Owens. Owens on Californiast, Porterville’i-nimelisest minilinnast pärit moemaailma ikoon, kelle karjääri tõmbas käima temast 25 aastat vanem abikaasa Michèle Lamy. Kõigepealt kodumaal ja seejärel Euroopas moetaevasse tõusnud ning sinna jäänud Owens on tuntud kui järjekindel gooti stiili viljeleja. Tema looming on tume, romantiline ja kontseptuaalne. Kui James Cameroni Alien peaks riietest lugu, kannaks ta kindlasti Rick Owensit. Kui ma oleks piisavalt pikk, kõhn ja väga rikas, kannaks ma samuti Owensit. Universaalselt kuulsaks, sama kuulsaks kui neid idoliseerivad räpiartistid said Rick ja Michéle internetiajastul. Nende markantne välimus, vaba suhtlusviis ja armastus selfide vastu on teinud neist sotsiaalmeedia staarid. Niivõrd eredad, või siis tumedad tähed, et neid kujutad ette liikumas vaid moenädalalt moenädalale, ning mitte just Tallinna omale, tänavamoe fotograafid parvena järel kooserdamas, Lamy kunsthambad kuldselt helkimas, Owensi ronkmustad juuksed tuules lehvimas.