Kui prantslanna Héloïse Letissier ehk ühenaisebänd Christine and the Queens paar aastat tagasi Ameerikasse kolis, mõtlesin: head aega ja oli äge.

Arvasin, et läheb, nagu ikka läheb, USA tööstus neelab põneva ja eksootilise talendi alla, seedib teda viis aastat ja siis laseb välja eelmise hooaja biitidega poleeritud junni featuring Lil see ja Lil teine.

Esiteks oli lahe, kui Christine pani siin peas kummitama need klaarid kiviaja R’n’B saundid, mille Jam & Lewis tegid kunagi ­Janet Jacksoni ja Human League’i albumitele. Nii vana, nagu oleks uus. Aga igale pehmele jutule lisab vokalist vabalt valitud hetkel midagi jäist. Nagu Siouxsie lendaks korraks läbi.

Nagu paljud, nende seas näiteks Robyn ja Lorde ja Kerli, nii jalutab ka Héloïse Amee­rikast siiapoole pea püsti ja kingib meile siin ja seal mõnusaid küsimärke tekitavat popmuusikat, mis võiks plaadikogus võtta sisse koha seal C-riiulis. The Cure – why not. The Chemical Brothers – meibi. Culture Club – of course!