Kostabi renessanss: „Müün otsekohe maha kõik hea, mis ma teen!“

Aastal 2002 ilmunud raamatus „Mark Kostabi ja East Village’i kunstielu 1983–1987“ on mustvalge foto kolmest kunstnikust. Andy Warhol, Mark Kostabi, Jean-Michel Basquiat. Pildistatud millalgi 1980ndate keskel tolle kümnendi ühe kõige olulisema New Yorgi galeristi Mary Boone’i galeriis. Warhol suri 1987. aastal. Basquiat suri aasta hiljem heroiini üledoosi tagajärjel. „SoHo kuninganna“ Mary Boone pandi tänavu veebruaris maksupettuse eest kaheks ja pooleks aastaks vangi. Kaheksakümnendate New Yorgi staarkunstnik Mark Kostabi (58), täisnimega Kalev Mark Kostabi, on endiselt „alive and kicking“.

Eestlastest vanemate poeg, Los Angeleses sündinud ja NYCis (kuri)kuulsaks saanud kunstnik, kes ei maali ise oma maale; kunstnik, „keda kõik mäletavad, aga kellest keegi ei räägi“, nagu möödunud aastal kunstiportaalis Artsy ilmunud artiklis seisis, elab juba aastast 1996 vaheldumisi Roomas ja New Yorgis. Tema palgal on kümmekond abilist ja Kostabi stuudiost väljub aastas 500 ja 1000 maali vahel. Lisaks hulganisti graafikat ning aeg-ajalt ka skulptuure, mille hind võib küündida 300 000 dollarini. Üks selline, pronksist „Eternal Embrace“ asub Ameerika Ühendriikides Texases, teine avatakse aprillis Itaalia linnas nimega Terni. Kaks kallistavat ja äratuntavas Kostabi laadis figuuri on kunstniku kingitus „armastajate linnale“, kus sündis Püha Valentinus. Kink, mille tootmiskulud peab siiski katma umbes 100 000 elanikuga linn, kuid millest Kostabi paneb enda taskusse ainult „vaimse rahulduse“, „au“ ja „kuulsuse“.