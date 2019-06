Kristopher Luigendile meeldib talvine Pärnu, kui tänavatel veerevad heinapallid

Sel nädalalõpul kolmandat korda Eesti Kaevandusmuuseumi tehismaastikul toimuval festivalil Mägede Hääl kaevutakse tööstusjärgse muusikavälja sügavikesse, avatakse kogu Baltikumis ainulaadne betoonrajaga skatepark ning Eesti vanima punkari isikunäitus. Üks skeitpargi eestvedajaid ja festivalil ka DJna üles astuv Kristopher Luigend kirjutab, mis tal tuju heaks teeb.

OMA RAHVAS!

Perekond, sõbrad, partnerid, kellega jagada oma muresid ja rõõme. Lühike on see eluke siin päikese all ja oma rahvaga koos olemine annab jõudu! Parem 100 sõpra kui 100 rubla!

KUIVAD KÜTTEPUUD