Siim Nestor Korgiklann „Kadriorgia” Pudru Kuul 9/10

Eesti praeguse aja edukaim artist on teatavasti nublu. Tema puhul räägitakse mõminaräpist ja magamistoaräpist ning teda kuulavad peaaegu kõik. Rohkem või vähem võib niiviisi paika panna ka juba mõned aastad Florian Wahli juhtimisel tegutsenud Korgiklanni, küll ühe suure vahega – neid kõik ei kuula. Kui nublust on saanud selline koguperemeelelahutuse juhtum, seisab Korgiklann hoopis millegi tumedama lävel. Kui nublu on ego, on korgiklann id, kui nublu on peegel, on Korgiklann midagi peeglitagust.

Räppmuusika, ja nimetame Korgiklanni siinkohal räppmuusikaks, üks ülesandeid on aegade algusest olnud ka teadete edastamine, räpp on midagi esindanud ja kommunikeerinud. Must CNN, ütles kunagi Chuck D.

Korgiklann toob teateid kusagilt tehnoloogilisest ühis- või hoopis alateadvusest – nad on internetikõlalised nii sisult kui vormilt. Võib-olla on nad „noore inimese CNN“. Või siis „sotsiaalmeedias skrollimise ja niisama ringivahtimise CNN“. Ja kui nublu on popmuusika, on Korgiklann ikka ja eelkõige kunst. Nende eesliitena peaks kasutama sõna art, kuid püüdma seda mitte võtta kuidagi kammitsevana ja pretensioonistavana, mida selline märge endaga kaasa võib tuua. Võib-olla sobiksid nad omadega ka pigem galeriisse kui ööklubisse, kes teab.