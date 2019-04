Kui su iidoliks osutub palgamõrvar

Villanelle (Jodie Comer) on võluv. Fortuuna lahkuse tõttu pole särava näolapi ohvriks langenud ei terav suuvärk, vahe mõistus ega kurikaval karisma. Sel noorel naisel on küll tõsiseid puudujääke empaatias ja kahetsustundes. Süümepiin on talle täiesti tundmatu tunne, aga hei, kes meist siis täiuslik oleks. Villanelle on psühhopaat ja palgamõrvar. Adrenaliinirikas argipäev on tema jaoks rohkem äge eneseteostus kui saatuse seatud karm tõsiasi. See ei jää läbi nägemata Eve Polastril (­Sandra Oh), nutikal ja tööl alakasutatud MI5 agendil, kellele Villanelle hoopis uued per­spektiivid avab ning sugugi mitte vaid tööalaselt.