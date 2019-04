Kuidas leida sumedust haukumisühiskonnas?

Praegu kuluks Kalevi heatahtlik ja elutark suhtumine inimestesse ja oludesse hädasti ära, sest just Kalev oleks osanud öelda, et „meie riik tahab elada kauemini kui meie, lausa igavesti, ja seepärast peab ta vahel olema lausa demagoogiline ja kurikaval, et näha välja vägevam kui ta on“. Ja jätkanud: „Vahel tuleb tal ka inimesi ohverdada, siis kui pensionisambad vanguvad ja neid püsti hoidvate Simsonite pead on arutuks pöetud.“

Viimasel ajal avaliku ruumi hõivanud „klähvimisretoorika“ väsitab, teeb jõuetuks, võtab tuju ära. Öeldakse küll, et klähviv koer ei hammusta, aga öeldakse ka, et ei hammusta, aga lutsutab surnuks. Igal hommikul teed ujulaukse lahti, lähed basseini ja saad aru, et keegi on jälle basseini s***unud. Teed uudisteportaali lahti ja näkku lööb pahvakas lämmatavat haisu. Teed Facebooki lahti ja kõik kohad on täis Ruuben Kaalepi kätt.

„Meie riik tahab elada kauemini kui meie, lausa igavesti, ja seepärast peab ta vahel olema lausa demagoogiline ja kurikaval, et näha välja vägevam kui ta on“.

Töökaaslane teatas ­esmaspäeva hommikul, et tal on viimasel ajal hakanud näonärvid tõmblema. Sõbranna saatis ­Messengeris teate: „Ma arvan, et see tõbi on närvidest. Mul reaalselt selle valitsuse moodustamise pärast närvid läbi.“ Teine saatis pärast „Esimese ­stuudio“ vaatamist SMSi: „Ma pean vist ­telku vaatamise ära lõpetama, närvid ei pea vastu…“ Toimetuse koosolekud on veninud pikemaks ja läinud poliitilisemaks, meie uued ­valitsejad suudavad Delfis isegi Ott Tänakuga konkureerida. Sõber nimetas möödu­nud nädalal Facebooki „põrguauguks“, Hans H. Luik kirjeldas nädala algul „Ringvaates“, kuidas tehnoloogia on arutelukultuuri negatiivselt mõjutanud.