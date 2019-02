Kuidas ma 7aastastega koos suusatama õppisin

Siis viis ta mind tõstukile. Ka seda tuleb harjutada. Treener selgitas, et lihtsalt hoiad sellest jeblunnist kinni ja see tõmbab sind ise üles. Hoidsin kinni, hästi kõvasti, ja kui liikuma hakkasin, siis kohe plaksti pikali. Sikutas mind püsti ja uuesti. Katsusin end laste eest eemale veeretada ja takerdusin mingisse võrku. Suusad, jalad, käed harali, pea alaspidi. Tegin aeglaseid ettevaatlikke samme, põlvi hästi kõrgele tõstes. Ilmselt meenutasin just munast koorunud ränga geneetilise veaga pardipoissi. Palusin trenni lõpetada.

Aga ei. Kuidagi tiris noor treener mind ikka umbes viie meetri kõrguse künka otsa. Ja alla lasta oli päris mõnus. Isegi krambid kadusid jalgadest. Nii et ma sain aru küll, miks inimestele mäed, suusad, lauad ja alla laskmine meeldib. See on kaif. Kahju, et see Eestimaa talv nii lühike on.