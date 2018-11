Foto: Siim Vahur

Inimeste häda on see, et nad võtavad ennast liiga tõsiselt. Nad tunnevad, et nende mõtted, soovid ja püüdlused on õiged. Tähtsad. Normaalsed. Et neil on selleks kõigeks õigus, mida nad parasjagu tahavad. Sest nad on ju pingutanud, nad on näinud vaeva. Nad väärivad seda elu, mida nad elavad. Või noh, nad väärivad isegi veel palju paremat.

Kinoteatri ja Von Krahli lavastus „Monument“ on nendest inimestest ja nendele inimestele.

Jõukas, ennast üles töötanud abielupaar Ulrike (Evelin Võigemast) ja Michael (Tõnis Niinemets) võtab endale koduabilise, noore Jessica (Mari Jürjens). Nad ei saa suure töökoormuse tõttu hakkama oma koduste asjadega, ülekäte läinud varateismelise poja Vincentiga (Kait Kall) ning nende juures elava kuulsa kunstniku Serge Haulupaga (­Markus Luik). Haulupa on Ulrike leivaisa, naine töötab kunstniku asjaajajana.