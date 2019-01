„Peksa sai vähem, tundus, et hullem oli möödas, kuid tulevik oli füüsilise vägivalla osas ikkagi murettekitavalt tume, sest ähvardas saabuda aeg, mil olen terve aasta teeninud ja siis tuleb mul oma staatuse põlistamiseks teistele peksa anda...“ Nii kirjutab Rein Pakk oma Nõukogude armees ajateenimisest rääkivas raamatus.

Isegi imelik, et Rein Paku raamat just nüüd ilmus. Tema võeti ja saadeti ajateenistusse veel kriitilisel 1980ndate lõpul, paari aasta pärast see jama lõppes. Ajateenistus Nõukogude armees kestis siis kaks aastat. Mina läbisin samasugused Dante põrgu ringid autorist umbes kümme aastat varem, seega olen arvustajana täiesti kvalifitseeritud. Paneb imestama, kui paljudes aspektides eri inimeste mälestused ajateenistuse füüsilise ja emotsionaalse külje kohta kokku langevad.