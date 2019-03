Kuidas neonatsist sai tubli juut

Nimelt jutustab hea Iisraeli tundja Margit Prantsus oma äsja ilmunud raamatus „Juudi jutud“ (Petrone Print) ühe tõestisündinud loo. Lugu ise on järgmine:

Pawel Bromson oli noor poola poiss, kellest 1990ndate alguses sai neonats. Koos sõpradega sõitis ta Auschwitzi, kus ta endises natside koonduslaagris koos sõpradega vandaalitses. Nagu ta hiljem ütles, ei olnud ta mitte ainult juutide, vaid üldse kõige ja kõigi vastu meelestatud. Igatahes karjus ta koos sõpradega koonduslaagri muuseumi töötajatele, et genotsiid oli liiga väike ja oleks pidanud olema veel suurem. Kui siis Pawel endale naise võttis, sai ta pulmapäeval ämmalt vapustava teate – tuli välja, et ta naine on juuditar!