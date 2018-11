Teoses kohtab üksjagu rusikaid, verd ja pedofiile. Teiste sõnadega, see on mõnus ja korralik tänapäeva kriminaalromaan. Teos ei raputa lugeja maailma ega paku ka ilukirjanduslikult midagi graatsilist. Nii et see pole raamat, mille lugemine kedagi haritlaste seltskonnas au sisse tõstaks. Kuid see on mõnus ajaviide, mis oma unikaalse teemaga kauaks meelde jääb.