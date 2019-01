„Poliitilise süsteemi häkkimine“ kõlab palju intrigeerivamalt. See lause on pärit jaanuari keskpaigas esilinastunud James Grahami telefilmis „Brexit. The Uncivil War“ peaosalist mängiva näitleja Benedict Cumberbatchi suust. See veidralt külma, rahutuks tegeva näoilmega mees sai kuulsaks Sherlock Holmesina ja mängib nüüd Dominic Cummingsit, kes oli brittide Euroopa Liidust lahkumise eduka kampaania „Vote Leave“ tegelik strateegiajuht. Film ongi reaalsetele sündmustele ja tegelastele toetuv dramatiseering sellest, kuidas EList lahkumist propageeriv „Vote Leave“ ehitas üles geniaalse kampaania, mis võitis 23. juunil 2016 toimunud referendumi.

Kui pettunud rahvas on kontrolli enda kätte võtnud, siis ei ole enam teada, millega see kõik lõpeb.

Film algab sellega, kuidas väike seltskond mõjukaid inimesi püüab organiseerida EList lahkumise mastaapset kampaaniat, sest eurovastaste rinne koosneb paljudest üksteisega kisklevatest rakukestest, kellel edu loota ei ole. Poliitikas pettunud strateegianõunik Dominic Cummings nõustub kampaaniale strateegiat looma. Kõik algab nullist ja põhineb ­startup’i mentaliteedil. ­Ülbetele vana kooli parlamendisaadikutele ütleb ta: „Me peame häkkima poliitilist süsteemi, et tagauksest sisse pääseda ja panna nad meie kasuks tööle.“ Kui need teda siis püüavad lahkuma sundida, siis šantažeerib ta kohe vastu ja lubab samast laua tagant saata pressile teate, et ELi vastase liikumise töötajad lahkuvad...