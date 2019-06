Kuidas teismelised ennast ja teisi valitsevad?

„Pealikuks peaksin saama mina,“ ütles Jack otsekohese ülbusega, „sest mina olen eeslaulja ja koorivanem. Ma võtan do-dieesi välja.“

Nii on kirjas William Goldingu „Kärbeste Jumalas“, kus kamp poisse satub asustamata saarele ja neil tekib vajadus valida endi seast pealik. Seda klassikaks kujunenud romaani on Netflixi värskest noorteseriaalist „The Society“ rääkivates lugudes palju mainitud. Sest ka seal jäävad noored omapäi ning mingisugusegi normaalse elurütmi ja korra tagamiseks on neilgi vaja endi seast juht leida. Kuidas nad aga üldse üksi jäid?