Kummitused tuuritavad

Vastavad muidugi fännid ja see vastus peab jõudma kassasse. Ja ega fännidki ühel nõul ei ole. Aprillis läks maailmaturneele hologramm muusikust, kelle puhul on mul nii tema enda kui tema fännide puhul heakskiitu raske uskuda – Frank Zappa. Suure üllatusega loen Zappa gruppidest, et paljud Zappa austajad on asjaga väga rahul. Sest muusika on hea, Zappa vanadest bändiliikmetest muusikud samuti. Kas mina ise läheksin Zappa hologrammi kontserti vaatama? Ma ei julge sellele vastata, ei tea.

Küsimus on vist surematuses. Kui virtuaalreaalsus jõuab nii kaugele, et igal inimesel on võimalik elusa inimesena funktsioneeriva kujutisena siia ilma jääda, siis me ei sure enam kunagi. Ja kui me oleme leidnud võtme surematuseks, siis milleks meile teisi tsivilisatsioone universumist tarvis?