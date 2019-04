Tallinn on tähtsuselt neljas linn maailmas Shanghai, New Yorgi ja Londoni järel,“ naljatab rootslane Per ­Broman Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus valmival ehitusel ringi vaadates. Seni Punase Maja nime all tuntud hoones Vaba Lava kõrval käib pingeline töö, sest juunis avatakse seal Fotografiska nime kandev rahvusvaheline fotograafiakeskus.

Per ja Jan Broman on vennad, kellel on suur armastus fotograafia vastu. Kõigepealt asutasid nad eduka Stockholmi fotomessi Fotomässan, mis muutus kiiresti suurimaks omataoliseks Põhjamaades. Seejärel korraldasid nad fotomesse ka Kopenhaagenis ja Oslos. Kuid soov oli millegi suurema ja püsivama järele. Neil oli unistus luua koht, mis keskenduks fotograafiale ja mis ka neid endid suudaks kodust välja meelitada. Ei piisanuks ainult näitusesaalist – unistus sisaldas ka põnevat hoonet, milles on erinevaid kohti aja veetmiseks, sõpradega vestlemiseks ja ettekannete kuulamiseks; moodsa elu peegeldusi peenendunud, kuid kestliku toidukultuuri, globaalset tähelepanu pälvinud fotokunstnike näituste ning põnevate fotoraamatute kujul.