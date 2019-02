Näiteks on üks tegelane groteskselt ebameeldiv hipsterkutt. Tal on naiste vastu huvi vaid hetkeni, kui ta on endale vajaliku kätte saanud. Seejärel tellib ta Uberi ja sõidab poistega gluteenivaba pitsat sööma. Tal on rikas perekond, mistõttu saab ta keskenduda ökolimonaadi ärile. Muidugi ei tee ta maitsetestis vahet oma toodangul ja poelimpsil.

Teine tegelane on kirjandusgeenius, kelle loomingut võrreldakse Raymond Carveriga. Ta räägib veatult rootsi keelt ning mingil hetkel otsustas ta end oma vanematest lahutada. Kolmas on klassikaline rikas tüdruk auväärsest suguvõsast – perekonnanimeks muidugi Salinger. Kõige sellega maksab „Youd“ vaadates lihtsalt ära harjuda. Tegu on camp’iga ning selle sarja universumist mingit loogikat või realismi otsida oleks liigne.