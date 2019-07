See on nii hinge rõhuv ja kiskuv temast esimest korda ajalehes kirjutada – ja see on järelhüüe. Kuidas see – kurat küll! – võimalik on? Kuidas nii sai minna?

Mängupoi$$ Käru fantaasiad uues hiphopis olid sellised, et nad ületasid kindla niši ja sihtgrupi piire. Ma mängisin tema lugusid raadios üksjagu – tegelikult alati, kui ta mulle uue loo oli saatnud – ja just tema vastu tundsid huvi ka tuttavad, kes olid sootuks muu muusika inimesed ja ealt vanemad kui keskmine SoundCloud-räpi huviline. Kes see Mängupoi$$ on? On tal veel lugusid? Küsiti mult. Ja lisati, et see tüüp on küll eriline ja erakordse power’iga. Jah, ma olen veendunud, et Mängupoi$ist oleks saanud laiemalt kui ühe žanri publiku poolt armastatud ja jälgitud kangelane.