Lase oma sisemine üüöörrgghh! valla

Mõningaid mõtiskelusid, mis mind tabasid Neoandertalsi kolmandat albumit (varem on neil ilmunud suurepärased „Neanderthals Were Master Butchers“, 2007, ja „Ebu Gogo Gutting The Child“, 2011) kuulates.

* Heas seltskonnas jätan selle enda teada, aga ma olen vaikset viisi suur ­zombi-­sarjade vaataja. Just olen tegelenud „Fear the Walking Deadi“ neljanda hooajaga ja kõrva­klappidega vaadates alati innuga kuulanud zombide rögiseva mäda hääli. Mõelnud, et need hääled sobiksid parimate metal-bändide lauljaks. Aga võib ka mõelda, et kui sarja „Troonide mäng“ Dothraki sõdalaste keel põhineb teatavasti eesti keelel, siis „Fear the Walking Deadi“ zombide keel põhineb lõunaeestlasest brutaal-vokalisti Rain Pohlaku koriseval lauluhäälel. Ja kui Raineri tekstides lendab ürginimeste ja nende poolahvidest, poolinimestest kaaslaste soolikaid, kehavedelikke ja jäsemeid, siis, noh, zombifilmides lendab ka inimlaste tükke.