Lendab soolikaid ja androidierootikat, Hitler lämbub kallerdises

„Love, Death & Robots“ ei ole tavaline seriaal. Episoodid on pikkuses kuuest kuni kaheksateist minutini. Nad on animatsioonid, mõnes osas kohtab ka elusaid näitlejaid, ning iga osa räägib oma lugu ja on produtseeritud, lavastatud, animeeritud eri meeskonna poolt.