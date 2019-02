LGBTQ+-ballidel teatakse: iga rõõm võib jääda viimaseks

Kaheksakümnendad New Yorgis. Metropoli eeslinnad jutustavad Ameerika unelmaist, kerkib nii Trumpi torn kui ka üha fantastilisemad tulevikuvisioonid. Või kuidas kellelgi – vähem peentel tänavatel lokkab vägivald, narkomaania & co. Ühtlasi pulbitsev elujanu, nagu näitas Jennie Livingston ainulaadses New Yorgi queer-kultuurist kõnelevas dokis „Paris is Burning“.

Loomingulisel balliskeenel lõi suuresti mustanahaliste ja latiinode LGBTQ+ kogukond süngele reaalsusele vastukaaluks oma miljöö. Hinged, kellel mujal kohta polnud, ühinesid „majadeks“. Joviaalsetel ballidel võeti mõõtu realness’is, mis kohmakas tõlkes võiks kõlada ehk veenvusena. Žüriipaneeli ees astuti üles kellena iganes: supermodelli, muusa, ärimehe või tulnukana, väljendades oma tõelist mina. Peamine, et oleks usutav. Tähistati kõike, mida ümbritsev ilm ei näinud tähistamist väärt olevat. Ja see ongi „Pose“.

Isegi aastal 2018, kui just sellest subkultuurist pärinev žargoon muuhulgas RuPauli drag-impeeriumi najal kõlab igamehe suust, vajas produktsioonifirma seriaalikunn Ryan Murphy („American Crime Story“, „Glee“ jm) garantiid, et mõnda aega laual seisnud käsikiri töösse võtta. Murphy kandis vastutusekoormat püüdlikult. Sarja tiim ja näitlejaansambel koosneb tublisti transsoolistest loojatest, mis on sellel skaalal pretsedenditu. See asjaolu annab vähemustele otsese hääle ega sunni neid leppima trafaretsete värvikate kõrvaltegelaste kujutamisega ega võtma vastutust kellegi kõrvalise spekulatiivse nägemuse eest.