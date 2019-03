Liisa Kaljula: ägedaima reisikogemuse saab Ida-Euroopast

ÜKSI REISIMINE

Mulle meeldib üksinda reisida! Ja kõige ägedamad üksinda reisimise kogemused olen saanud Ida-Euroopast, kus võib alati kindel olla, et juhtub mingi selline jama, millega sa ei ole arvestanud. Täiesti vabatahtlikult sõidan Londoni või Pariisi asemel hoopis Varssavisse või Kiievisse, ülihead mälestused on Zagrebist ja Belgradist, juba aastaid unistan Bukarestist.

LOKALISM

LAPSEPÕLVE MÄLETAMINE

ÜMBERPÖÖRAMISE KUNST

Minu suurim austus ja imetlus kunstis ja kultuuris on alati kuulunud neile loojatele, kes võtavad marginaliseeritud materjali ja töötavad sellega seni, kuni on aset leidnud teatav sublimatsiooniprotsess, ümberpööramise kunst. Kumus homme avaneva näituse „Sots art ja mood“ peateos on just selline. Marit Ilison, moekunstnik, keda mujal maailmas tuntakse ennekõike tema nõukogude villastest tekkidest tehtud kollektsiooni „Longing for Sleep“ põhjal, esineb Kumus spetsiaalselt selle näituse tarbeks loodud uue teosega, milles ta naaseb veel ühe lapsepõlvest pärit sümboleseme juurde. Ja seda, mida ta tegi tekkidega, teeb ta jälle – oma täiesti uskumatut ümberpööramise kunsti!