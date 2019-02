Naer

Ma arvan, et elus püsimise üheks olulisemaks komponendiks on naermine. Kui päevas saab vähemalt korra südamest naerda, tundub päev päris hea. Naerma võivad ajada näiteks pisikesed detailid, mahlakad kirjeldused ja vahel ka asjad, mis on esialgu natuke arusaamatud.

Mõttekaaslased

Olen küllaltki tagasihoidlik inimene ja ise palju ei räägi, aga mulle meeldib väga inimestega koos olla, kuulata ja mõelda kõikvõimalike teemade üle. Hoida ja ümbritseda ennast nende inimestega, kes on samal lainel, ja sealt uute mõtetega koos edasi minna.

Äraolek



VÄRVID ON NAGU MAITSED: Liisa Kruusmägi teoseid. Foto: Liisa Kruusmägi

Aeg-ajalt on vaja ära minna. Olla eemal, omaette, näha, kogeda kõike, mis on täiesti võõras ja uus ning põnev. Olen alati tahtnud ja läinud nii kaugele kui võimalik, kohtadesse, millest ma eriti midagi ei tea, ning just siis tabavad need vau-efektid ja ootamatused. Ära olles imed nagu svamm seda uut energiat sisse ja siis on hea ja mõnus jälle kodus tagasi olla.

Diivanil lösutamine

Viimasel ajal olen avastanud, et diivan on üks mu lemmikmööbli­esemeid. See on koht, kus saab kõike teha ja eelkõige lihtsalt olla. Mõelda kogu maailma üle ja unistada ning oh kui palju uusi ideid sealt tuleb!

Värvid