Lapsed hindavad naeru ja rõõmu nii elus kui raamatutes palju rohkem kui täiskasvanud ja suure osa nende päevadest võtabki itsitamine ja naljategemine. See elurõõm ja naljahimu kajab vastu ka lasteraamatutest, mida Areen soovitab väikestele sõpradele jõulukingiks kotti pista.

„Päkapikupõnnid“ on Rootsi lastekirjanduse meistri Elsa Beskowi (1874–1953) klassikaline teos, olnud üks Rootsi armastatumaid väikelaste raamatuid üle saja aasta. See on autori enda illustreeritud värsslugu väikeste päkapikkude seiklustest, kes elavad oma perega sügaval metsas. Nende sõbrad on konn, nahkhiir, oravad, jänesed, vahel kohtuvad nad haldjarahvaga ja põgenevad suure kolli eest: „On metsas mõnus elu ja lahke laste meel, / sest seeni, marju, pähkleid on ikka küllalt veel. / Neil tugev julge issi, neil emme hea ja hell, / ja hullata on lõbus siin kõigil sõpradel.“ Nad käivad koos loomalastega metsakoolis, kus „vana öökull räägib, mis metsa mõte on, / miks taevas lõõrib lõoke, miks mudas krooksub konn.“ Erakordselt soe, lõbus ja südamlik, suurte „ennesõjaaegsete“ jutustavate piltidega raamat on mõeldud 2–6aastastele lastele. Raamatu teeb eriliseks ka see, et selle on tõlkinud luuletajad Hasso Krull ja Carolina Pihelgas.