Loe: Armin Kõomäe novell „Munn“

„Pean silmas seda, mille kohta inimesed on harjunud ütlema „mina“. See „mina“, kes justkui käsutab oma püha ja erakordset mõistust ning säärases lihtsameelses pimestatuses usub kontrollivat kõike seda, milles seesama „mina“ asub. Ta liigutab varbaid, teeb puusaringe, kummardab ette ja taha, kergitab üht kulmu, siis teist. Ongi kogu tema tõestus. Ta arvab end juhtivat, kontrollivat, teadmata midagi keemiast või bioloogiast. Aga see on hale vale, illusioon, mille valguses on ennast nii mõnus soojendada, nagu rumal kerratõmbunud kassike muigava päikese käes. Kui palju leiab aset kõigi meie kehades igal viimsel kui ajahetkel. Näiteks, mis toimub siin ja praegu teie sees, millised protsessid sünnivad teie kehas, kui te oma salapärasesse kladesse neid lõputuid märkmeid teete, pühkides samal ajal suunurgast rikkaliku hommikusöögi gluteeni sisaldavaid riismeid. Kas see on tõesti teie kaalutletud ja seedetraktile delegeeritud otsus, mille tulemusel teie lojaalsed soolenõred käärivad käised, et pühendada mõned töökad tunnid süsivesikute ja lipiidide lõhustamisele. Või olete vabakasvatust pooldava muheda perenaisena kinkinud oma rakkudele vaba hommikupooliku ja kes teab, äkki avastate järgmisel päeval enda hämmastuseks ja meelehärmiks, et osad rakkudest on neile antud iseseisvust kuritarvitades ning ülejäänud kehaga ebakonstruktiivsesse opositsiooni koondudes moodustanud liikumise nimega „pahaloomuline kasvaja“. Eks keelake ära, saatke laiali see reeturite kamp. Teie käsutada on ju nii au, mõistus kui südametunnistus. Teie päralt on teie sisemine politsei ja kaitsevägi, maksuamet ja keskkonnainspektsioon. Lõppude lõpuks on see keha ju teie isiklik suveräänne territoorium.“