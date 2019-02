Adam McKay lavastatud „Asepresident“ („Vice“) on üle pika aja üks tõeliselt tüütu ja kohati isegi ärritav film. Žanriliselt peaks see olema draama, eluloofilm ja komöödia, aga lõpuks pole päriselt ükski neist. Filmis on vaimukaid kohti (enamiku näeb juba treileris ära), aga neid pole piisavalt, et „Asepresidendist“ täiemõõduline komöödia tuleks. Filmis on draamat, aga see jääb õhukeseks. Ja kuigi filmi alguses antakse vaatajale lubadus, et nüüd saate teada, miks ja kuidas sai filmi peategelasest Dick Cheneyst (parima meespeaosatäitja Oscarile kandideeriv Christian Bale) see, kes temast sai – Ameerika Ühendriikide ajaloo mõjuvõimsaim asepresident –, siis tegelikult vastuseid ei tule.