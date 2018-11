Foto: ©HBO/Courtesy Everett Collection / Everett Collection/ Vida Press

Filmimaailmas läbilöönute siirdumine väikesele ekraanile ei ole enam ammu tagasilöök, et mitte öelda karjäärienesetapp, vaid uus väljakutse. Talendid telesse trendi vaimus on end sarjade ­ookeanis proovile pannud ka filmirežissöör Jean-Marc Vallée („Dallase ostjate klubi“). Kõigepealt staaridest kubiseva menukiga „Big Little Lies“, seejärel gooti americana noir (mhm, leiutatud termin) „Lõikepind“. Mõlemast kumab Vallée käekirja.

Viiekordne Oscari kandidaat Amy Adams kehastab „Lõikepinnas“ perspektiivikat, aga enesega kimpus ajakirjanikku Camille Preakerit, kes vastutahtsi naaseb lämmatavasse kodulinna Wind Gap’i Missouris, et uurida ühe tütarlapse kadumist ja teise vägivaldset surma. Seal tuleb tal tegemist teha väljapeetud ja hirmutavalt jäise ema Adoraga; kummaliselt paeluva, ühtaegu lapsemeelse ja ­pahaendelise teismelise poolõe Ammaga ning minevikutontidega – või lausa jõuliselt olevikku tungivate möirgavate koletistega.

Lahti rullub tõsine pingete , saladuste ja ihade paraad. Rõhk sõnal „tõsine“. Ladina-Ameerika seebiooperlikust ümarusest võib suu puhtaks pühkida. Emotsioneerimist on, aga õhkkond jääb valdavalt hõredaks. Sõnad on need, mis matšeetena niidavad. Saatan pesitseb detailides ja tähelepanelikule vaatajale pakub „Lõikepind“ palju. Sõnadega mängitakse lisaks dialoogile ka sümbolite tasandil. Vilkuvatesse lühimontaažidesse peidetakse nii ulmasid, viiteid kui ka selgitusi tegelastest. Lugu annab end ära tükkhaaval ja aeglast küpsemist on sarjale ettegi heidetud, kuid tegelaskujude punumisel on sellest pigem just abi.