Netflix Originalsi sildi all ilmub telesarju sedavõrd suure hooga, et pakutav meenutab kohati kiirsöögikohta: paar põhikomponenti, peotäis ballasti ja sihtrühmale sobiv kaste. Suur osa sel moel sündinust pikemat süvenemist ei vääri ega vist ootagi. Ja sellisel taustal on „True Detective’i“ lavastaja Cary Joji Fukunaga koomiline ulmedraama „Maniac“ kahtlemata õnnestumine.