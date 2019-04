Ludmilla Siim: pealehakkamine ja entusiasm ei ole aastate jooksul kuhugi kadunud

Ema sugulased elasid Eestis, seetõttu kippus ta Eestisse tagasi ja kui sõja lõpus tekkis võimalus, saimegi perega 1945. aasta märtsis Tartusse kolida. Olin siis kuueaastane. Ema töötas vene-eesti keele tõlgina, isa oli kodune. Isa mind väga ei kontrollinud ja ma sain vabaduse iseseisvalt Tartus ringi liikuda ja linnaga tutvuda. Võtsin kätte ja avastasin kuueaastasena põhjalikult Tartu linna. Sestpeale olengi ennast eeskätt tartlaseks pidanud. Keskkooli lõpetasite Tartu Kunstikoolis. Kuidas tuli nii varakult mõte kunsti õppima minna? Koolis olin hea õpilane, ja kui oli vaja seinalehti teha või midagi muud joonistada, siis olin see alati mina. Kuid nagu ikka koolis võib juhtuda, tekkis klassis tüli, nii et ühel pool olin mina ühe grupiga ja teisel pool teised. Me ei tahtnud ka pioneeriks minna ning ka see süvendas vastuseisu. Kulminatsiooni jõudis see lugu seitsmenda klassi lõpuõhtul, kui üks tüdruk mulle kallale tuli. Siis ma otsustasingi, et selle klassiga ma edasi ei lähe ning kuigi mul oli plaan minna ülikooli, andsin järgmisel päeval avalduse kunstikooli. Kunstikoolis tutvusin oma sõbratari Maie-Ann Rauniga, kellega olime küünarnukiti koos kõik need viis aastat. Oli väga lõbus, ja kõik aastad lõpetasin kiitusega.

Sel ajal, kui mu vanemad kohtusid, töötasid nad mõlemad botaanikaaias. Isa oli enne töötanud sepana, kuid ta sai viga ja sellest alanud veremürgitusest jäi tema käsi töövõimetuks. Nii et ta jäi varakult pensionile, kuid see päästis ta omakorda sõjast.

Uudiskiri käis Ludmillal külas tema Helsingi Vallila kunstnike majas asuvas avaras ateljees, et uurida, mis elu kunstiklassik praegu elab. Ludmilla maalib aktiivselt siiani ning nagu ta intervjuus räägib, ei ole tal ideedest puudust. Praegu valmistub kunstnik mitmeks näituseks. Oma teosed on ta saatnud Eesti Kunstnike Liidu kevadnäituse žüriile. Sügisel on tulemas mitu projekti, millest praegu on veel vara täpsemalt rääkida. Intervjuus jutustab Ludmilla oma õpingutest, tegemistest 1970ndatel, Soome minekust ja tähelepanekutest praeguse ühiskonna kohta.

Kas sealt edasi oligi loogiline samm minna ERKIsse maali õppima?

Jah, matemaatika-füüsika osakond oli jäänud juba unelmaks, sellega polnud midagi peale hakata. ERKIst tuli kooli retsensent, kes hindas meie töid. Mina olin koolidirektorile öelnud, et sooviksin minna õppima arhitektuuri või graafikat, aga kindlasti mitte maali. Aga direktor Remmelile oli retsensent omakorda seletanud, et mina sobin justnimelt maali. Remmel siis selgitaski mulle, et Tallinna poolt on selline ettepanek juba tulnud. Nii et Maie läks klaasiosakonda ja mina hakkasin maaliosakonda kandideerima.

Õppisite ERKIs maalikunsti aastatel 1958–1965. Mida mäletate oma õpingutest?



See oli tagurlik aeg. Ega üliõpilastel muidugi väga häda polnud, modellid toodi kohale ja internaadid korraldati meile ära. Kaheksa inimest elas ühes ühiselamutoas, linadega jaotati tuba boksideks. Emal olid juuksed püsti, kui ta nägi, mis olukorras me elasime. Aga polnud hullu, noored inimesed ei ole nii tundlikud.

Daam Hullost (1971). Ludmila Siim. EKM

Meie muidugi tahtsime kohe esimesel kursusel proovida veidi vabamalt maalida. Aasta lõpus tegime näituse sellest, kuidas ei tohi maalida. Siis läks kohe jutt lahti, kuidas üliõpilased Läänt matkivad. Aga meile oli see kõik võõras, me ei teadnud midagi ei Matisse’ist ega van Goghist. Maalisin oma tunde järgi, mul oli ju kunstikool läbitud ja realism oli juba käes, seega sobiv aeg proovida midagi uut. Aga uus ei tulnud kõne allagi, pidime vaatama, et püsiksime enam-vähem realismi joonel. Meid veeti ka tööstusrajoonidesse, kus tööstus oli esimesel kohal ja tööline teisel kohal. Tegin terve hunniku stahhaanovlaste portreesid – ei teagi, kuhu need kõik nüüd saanud on. Aga tasus ära, kuna sain selle eest 1961. aastal Soome reisida.

Võimalus 1961. aastal Soome reisida tundub väga erilisena. Mis mulje jättis Soome 1961. aastal Nõukogude Eesti kunstitudengile?