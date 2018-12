Maie Rosmann-Lill: pole midagi motiveerivamat kui viimane hetk

Film tõi avanädalavahetusel kinodesse ligi 29 000 vaatajat. Lisaks filmidele on Maie suureks kireks kokkamine – ta peab juba kaks aastat Telliskivi loomelinnakus taimetoidukohvikut SIIN, kus teda võib sageli kohata leti taga pottide-pannidega toimetamas ja ise külalistele lõunasööke valmistamas.

LEMMIKMÕTE

METS

Metsa lähedus on tõeline luksus. Sõidad 15 minutit ja oled keset puhast ilu. Ilu võtab sõnatuks ja loob südamesse rahu. Seda ilu, küllust ja imet on rohkem, kui esmapilgul aimatagi oskame. Soovin kõigi südametesse mõistmist ja soovi hoida metsikut põlisloodust, liikide mitmekesisust, kauneid vaateid ning terviklikku ökosüsteemi.

TOIT

Lapsena lehitsesin kapsaks „Karupoeg Puhhi kokaraamatu“. Siiamaani armastan vaadata toidupilte. Ma ei loe retsepte. Tunnetan neid. Toit ja selle valmistamine on minu nauding. See, kui tunned, et täna tahab porgand tomatiga kokku minna ja nende segamise jooksul annab endast märku mõni värske ürditaim, kes soovib samuti liituda. Ükskõik mida süüa või teha, siis ikka naudinguga!