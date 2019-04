MaiGroupi uus plaat – nagu liblika lend looduses

„Metamorfoos sümboliseerib minu kasvamist inimese ja muusikuna,“ kirjutas Saaremaalt pärit Eesti bassimängija ja helilooja Mai Leisz oma uue plaadi „Metamorphosis“ bukletis. Eestis ja Rootsis muusikat õppinud Mai värske plaat ansambliga MaiGroup on salvestatud USAs, kuhu ta kutsus oma ansamblikaaslased Rootsist. Mai muusika on jutustav, isegi literatuurne ja seda toetavad ka palade pealkirjad, mis tavaliselt toovad silmade ette mingi kindla kujundi ja meeleolu. Ansambel on virtuoosne ning Mai basskitarri dialoog teiste instrumentidega on nauditav. Bassi kõla on pehme, kuid nõudlik ja ennast selgelt kehtestav läbi terve plaadi.

Plaadil esineb mitu ­maailmanimega staari, nagu laulja David Crosby palas „Here It’s Almost Sunset“ (mis on uus versioon eelmisel aastal David Crosby plaadil olnud tema ja Mai ühisest loost), saksofonist Charles Lloyd palas „Three ­Nights“ ning kitarrist Bill Frisell palas „Gregory“. Nad säravad oma esitusega, kuid sulanduvad samas suurepäraselt noortest Rootsi muusikutest koosnevasse ansamblisse. Muusikas on hästi tajutav selgus, puhtus ja nukrus. Selles on loodust ja puhast emotsiooni. Mitu pala on nime poolest seotud liblikatega ning muusikas võib tabada liblikatiibade tiksuvat rütmi muutliku suunaga lennukaare all.