Maja nagu 3D-grafiti

Foto: Tiit Sild

Iga eestlase kinnisvaraunistus on maja kesklinnas, roheluse sees ja vee ääres. Lubja tänava garaažimaja ongi selline. See asub Emajõe vahetus läheduses, Tartu Raekoja platsist kümneminutilise rattasõidu kaugusel, omamoodi linna vaheruumis, tühimikul, mis jääb kõikide ümbritsevate hoonete selja taha, rohelisse võsastikku, kus loodus on saanud omasoodu kasvada ja paisuda.