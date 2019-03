Õppisin Tartu Ülikoolis ajalooteaduskonnas ja mu diplomil on kirjas, et olen omandanud ajaloo- ja ühiskonnateaduste õpetaja kutse. Ainult diplomi vahel olevalt hinnetelehelt saab teada, et olin spetsialiseerunud kunstiajaloole. Selle eriala sai valida üsna vähe inimesi, mistõttu tekkis kerge rebimine. Alternatiivid olid arheoloogia ja etnograafia. Kunstiajalugu õpetas põhiliselt Mart Eller.. Temast mäletan peamiselt seda, et eksamitel oli ta hästi põhjalik. Ühe Eesti kunstiajaloo eksami tegime tema kodus. Viis-kuus õpilast istus ümber ümmarguse laua, küsitleti ringiratast ja minu meelest vältas see tunde. Sealt pääsemine oli paras kergendus. Uuemat kunsti õpetas noor karismaatiline Jaak Kangilaski. Ta oli väga huvitav lektor, keda tuldi kuulama ka teistest teaduskondadest.

Tagantjärele mõeldes sain vist kunstipisiku laste kunstikoolist, kus käisin keskkooli ajal. Kõige paremini on meelde jäänud õpetaja Silvia Jõgever, kes oli maalikunstnik, väga karismaatiline isiksus. Oli kombeks, et sel ajal, kui meie pusisime oma tööde kallal, tema aina rääkis, peamiselt muidugi kunstist, aga ka muudest kultuurivaldkondadest. 1970ndate alguses õnnestus tal käia Pariisis ning kui ta tagasi tuli, siis muljed lausa voolasid tema seest: ta jutustas meile oma näitusekogemustest. Esimesed moodsa kunsti muljed ja teadmised saingi vist tema käest. Hiljem õnnestus mul korraldada Jõgeveri isikunäitus, siis kohtusime uuesti juba teises kontekstis.

Tema hoole all on ligi 40 000 museaali eesti kunsti paremikust, muuseumi raamatukogu ja arhiiv. Koos Tiiu Talvistuga pani Joonsalu 2010. aastal kokku mahuka Pallase näituse ja monograafia, samuti on ta põhjalikult uurinud Karin Lutsu, Elmar Kitse ja Johannes Saali loomingut ja eluteed. Intervjuus meenutab Mare oma tööaastaid Tartu Kunstimuuseumis ning räägib Pallase ja Tartu olulisusest Eesti kultuuris.

Minu ajal pidas loenguid veel ka Voldemar Vaga. Üldiselt arvati, et tema loengud on kuivad, elamuse pakkus pigem see, kuidas Vaga jagas oma Euroopa kunsti muljeid – meile, kes me polnud kunagi välismaal käinud. Kuidas Vaga elavnes, kui ta vaimustunult kirjeldas näiteks Sainte-Chapelle’i klaasvitraaže!

Vagaga kohtusin hiljem veel, kui 1998. aastal muuseumi töötajana tegin 1919. aasta Eesti kunsti ülevaatenäituse rekonstruktsiooni. Vaga tuli sellise jutuga: „No ma mäletan jah, kuidas ma sellel näitusel käisin! Seal tagaseinas tõesti oli see Vabbe „Itaalia“.“ Oli fantastiline kogemus, et ma saingi rääkida inimesega, kes 1919. aastal näitusel käis ja seda mäletab! Seda teost, Vabbe „Itaaliat“, ju enam ei ole.

Kas pärast ülikooli läksid kohe muuseumisse?

Nagu ikka ajaloolaste puhul, oleks ka mind suunatud mõnesse väikesesse Lõuna-Eesti asulasse õpetajaks. Kuid ma olin lapseootel ja nii ei jõutud mind kuhugi suunata. Olin siis mõnda aega Tartu Ülikooli raamatukogus tööl, mis oli just avatud ja sinna oli töökäsi vaja. Hiljem õnnestus muuseumisse saada. Alustasin tööd 1985. aasta sügisel ja sattusin kohe muuseumi 45. aastapäeva sündmuste keerisesse. Nüüd on nii, et igal muuseumi tähtpäeval on ka minul tööaastapäev. Olen väga püsiv olnud – Tartus sündinud, koolis käinud ja töötanud.



Tõepoolest, oled nüüdseks muuseumis töötanud juba 34 aastat. Mis nende aastate jooksul on muutunud?

Alguses oli muuseum selles mõttes huvitavam, et inimesi töötas siin palju rohkem ja nad olid eri põlvkondadest. Olid eri arvamused, ja tegemised olid inimeste vahel ära jaotatud, mistõttu jäi kõigil rohkem aega mingi teemaga süvitsi tegeleda. Pärast uue aastatuhande alguses toimunud koondamisi on tunne, et uurimistööks pole enam aega. Muuseumide koguhoidjad said muuseumide infosüsteemi näol lisakohustuse, mis tähendab tohutut arvutitööd kõigi teoste andmete sisestamisel andmebaasi. See on tundidepikkune tuim töö, mille kõrvalt on raske millegi uurimisega tegeleda. Lisaks veel teoste digiteerimine ja failide laadimine digihoidlasse.