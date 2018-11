Foto Rauno Volmar

Lisaks on Marianne üks ETV eetris oleva seriaali „Pank“ režissööre – ta lavastas sarja 7., 8. ja 9. episoodi, mis jõuavad televaatajani novembri teises pooles.

Tõnu Kõrvits / Emily Brontë, „Lageda laulud“

Tõnu Kõrvitsa muusika Emily Brontë tumeromantilisele poeesiale – teos, mis tõmbab kuulates kaasa, imeb endasse, milles avastad igal kuulamisel mingi uue emotsionaalse varjundi ja mis suudab jätkuvalt inspireerida – ka siis, kui oled seda filmi monteerides pool aastat järjest iga päev kuulanud.

Taavi Eelmaa / H3inrich Halo luule

Prantsuse idealistist filmirežissöör Jean-Luc Godard ütles kunagi ühes oma filmis, et luule on see, mis muudab pimeduse valguseks. Taavi Eelmaa luulel on veel topelttoime – ta muudab kõigepealt valguse pimeduseks ja siis pimeduse tagasi valguseks.

Huysmansi dekadents

Loen juba mitu kuud Joris-Karl Huysmansi dekadentsipiiblit „Äraspidi“. Nii kaua sellepärast, et ei taha, et see raamat läbi saaks. See raamat on seisund, mille juurde tahaks aeg-ajalt tagasi tulla. Dekadents oma kõige õilsamal, aristokraatlikumal ja individualistlikumal kujul, põlgus progressiusu ja inimese ahnuse vastu.

Marcel Proust

Prantsuse kirjanik Marcel Proust uskus sellesse, et inimene on suuteline looma midagi, mis on rohkem väärt kui tema ise, kuid ta oli samal ajal leppinud nii inimese kui tema loomingu kaduvusega, tühisusega aja laiemas kontekstis – sellega, et võib-olla kümne aasta pärast pole sind ning saja aasta pärast sinu loomingut enam olemas. See on mõte, milles on lootust, mis laseb sind tõusta korraks iseendast kõrgemale, ning paratamatust, mis hoolitseb selle eest, et sa eelnevast lähtuva eneseimetluse najal liiga kõrgele ei lendaks. Ühesõnaga – sümpaatne mõttekäik igaks olukorraks.

Sõrve