Marita loodud kaelaehe „Metskits“ jõudis tänavu kevadel ka Briti Vogue’i veergudele. Alates selle aasta kevadest liigub mööda Eestit Marita Lumi ehete rändnäitus „Džungel“, hetkel on väljapanek avatud Kuressaares Rae galeriis. Eelmisel neljapäeval, 18. oktoobril pälvis Marita Lumi oma tegevuse eest Noore Ehte Fondi peastipendiumi. Eesti ehtekunsti noorte annete turgutamiseks loodud fond tegutseb aastast 2008, selle asutaja ja eestvedaja on Kadri Mälk.

Vajalik selleks, et mediteerida ja mõtteil settida lasta, et mõista, mis on oluline.